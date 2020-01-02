Наука и технологии
Сегодня 19:12
Эксперты отметили рост стран с военными беспилотниками
Страшно представить, что нас ждет в ближайшие 10 лет
В сети появилась интересная статистика, согласно которой за последние 10 лет выросло количество государств, полагающихся на беспилотные летательные аппараты в военных целях. Так, на начало 2020 года таких государств насчитывается уже 95, что является эквивалентом 58% прироста с 2010 по 2020 года.
Одним из крупнейших инцидентов последнего времени, который имел бы связь с беспилотниками, является случай с нападением группой из двенадцати крылатых ракет и около двадцати беспилотных летательных аппаратов на два крупных объекта нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии. В итоге основным подозреваемым в произошедшем является Иран, хоть власти страны официально отрицают собственную причастность к данному инциденту.
Учитывая, что в дальнейшем технологии будет развиваться еще быстрее, вполне вероятно, что в ближайшие десять лет абсолютно все мало-мальски способные к боевым действиям страны введут в обиход различного рода беспилотные летательные аппараты, а также машины под управлением искусственного интеллекта.