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Эксперты озвучили главные преимущества американского истребителя F-21 над российским МиГ-35

“Этот воздушный бой с Западом мы все же проиграли”
Россия находится на грани потери еще одного покупателя на собственные истребители. Так, Индия может приобрести американский F-21 вместо российских МиГ-35, так как страна в первую очередь заинтересована во вкладе в современные технологии и эффективные симуляторы.

Российское издание “Свободная пресса” пишет, что хоть отечественный МиГ-35 и превосходит зарубежный F-21 по такому параметру, как маневренность, наш истребитель все же уступает своему конкуренту в дальности полета и удобстве использования преимуществ в воздушном бою. То есть для того, чтобы МиГ-35 показал все, на что способен, за штурвалом должен сидеть пилот-уникум, который на данный момент является “штучным товаром”.

“Таким образом, давно всем известное отставание России от США в области IT-технологий практически перечеркнуло российскому производителю все другие его достижения”, — заключает издание.

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