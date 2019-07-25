Эксперты озвучили главные преимущества американского истребителя F-21 над российским МиГ-35

Российское издание “Свободная пресса” пишет, что хоть отечественный МиГ-35 и превосходит зарубежный F-21 по такому параметру, как маневренность, наш истребитель все же уступает своему конкуренту в дальности полета и удобстве использования преимуществ в воздушном бою. То есть для того, чтобы МиГ-35 показал все, на что способен, за штурвалом должен сидеть пилот-уникум, который на данный момент является “штучным товаром”.

“Таким образом, давно всем известное отставание России от США в области IT-технологий практически перечеркнуло российскому производителю все другие его достижения”, — заключает издание.