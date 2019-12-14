Эксперты озвучили количество случаев с незаконным копированием российской техники

”Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет зафиксировано более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" - все это копируется”, — заключил Ливадный.

По словам эксперта, о фактах неправомерного копирования выясняется благодаря российским специалистам, работающим за рубежом. Но что обидно, даже в момент выявления подобных случаев, Россия не может подать на “воров” в суд, так как за рубежом нет патентов на российское вооружение.