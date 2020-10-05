Эксперты озвучили различия трех российских вакцин от коронавируса

Специалисты отметили, что на данный момент озвученные выше варианты - основные, которые готовятся к выпуску для большинства, сообщают Известия. При этом “Спутник V" от Центра Гамалеи, например, работает за счет Т-клеточного и В-клеточного типов иммунного ответа. Также эксперты отмечают, что в рамках его тестирования, было выявлено 141 побочная реакция у 38 человек.

В свою очередь о "ЭпиВакКороне" от специалистов из центра "Вектор" известно куда меньше. Да, вакцина проходит регистрацию, а также содержит фрагменты вируса SARS-CoV-2 — синтетические антигены. Но больше никаких деталей о технологии производства лекарства все еще не сообщается, заявляют эксперты.

Что же до решения от сотрудников Центра имени Михаила Чумакова, то ими была разработана инактивированная вакцина, при создании которой использовался классический подход. При этом есть специалисты, которые опасаются того, что полученная таким способом вакцина может сделать только хуже, усилив опасную инфекцию.