Эксперты перечислили правила зарядки смартфонов и ноутбуков

Так, например, специалисты не советуют заряжать смартфон больше, чем на 90%, пишет ТАСС. При этом минимальный рекомендуемый ими порог составляет 40%. Именно в этих двух промежутках лучше всего держать уровень заряда гаджетов.

При этом зарядка на 100% не увеличивает срок жизни смартфонов. По этой причине стоит отказаться от подключения гаджета к розетке на всю ночь.

Эксперты также напомнили, что современные девайсы не нуждаются в нескольких циклах зарядки и разрядки, как это было раньше. Связано это со сменой типа батарей, используемых в нынешних устройствах.