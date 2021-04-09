Наука и технологии
Сегодня в 08:46
Эксперты перечислили правила зарядки смартфонов и ноутбуков
Они достаточно простые, так что каждый сможет их выполнить
В сети появилась своеобразная инструкция о зарядке смартфонов и ноутбуков. В ней эксперты рассказали, как лучше всего восполнять заряд устройств, чтобы их аккумулятор оставался максимально «здоровым».
Так, например, специалисты не советуют заряжать смартфон больше, чем на 90%, пишет ТАСС. При этом минимальный рекомендуемый ими порог составляет 40%. Именно в этих двух промежутках лучше всего держать уровень заряда гаджетов.
При этом зарядка на 100% не увеличивает срок жизни смартфонов. По этой причине стоит отказаться от подключения гаджета к розетке на всю ночь.
Эксперты также напомнили, что современные девайсы не нуждаются в нескольких циклах зарядки и разрядки, как это было раньше. Связано это со сменой типа батарей, используемых в нынешних устройствах.