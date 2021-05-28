Эксперты перечислили способы продлить срок работы наушников

В первую очередь специалисты отметили, что провод наушников необходимо скручивать аккуратно. Нужно ограничить спутывание, что можно сделать с помощью покупки специального зажима или держателя. Еще одним способом продлить срок работы наушников является укрепление штекера. Для этих целей можно использовать термоусадку или специальную насадку.

В список способов продления жизни наушникам эксперты отнесли и их регулярную очистку и хранение на подставке или в защитном чехле. Помимо прочего в издании порекомендовали следить за аккумулятором наушников. Здесь советы по продлению жизни те же, что и для смартфонов. Ключевой задачей владельцев наушников является поддержание гаджета в заряженном состоянии.