Эксперты перечислили способы снизить давление без лекарств

Согласно опубликованным данным, главной рекомендацией в данном случае является снижение количества натрия в рационе. Отмечается, что чрезмерное употребление натрия чревато повышением вероятности развития инсульта, а также высоким уровнем кровяного давления.

В то же время, эксперты рекомендуют сделать упор на богатых калием продуктах. Так, сообщается, что в умеренном количестве это вещество помогает снизить давление. Найти его можно в таких продуктах как апельсины, картофель, помидоры и молоко.

Кроме того, в источнике говорится о том, что уменьшить риск хронической болезни можно с помощью физической активности. Спорту рекомендуется уделять порядка 30–45 минут ежедневно.

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