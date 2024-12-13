Эксперты ПНИПУ: LED-гирлянды экономят энергию и не нагреваются

В Пермском Политехе объяснили, как выбрать безопасные и энергосберегающие гирлянды для новогоднего декора. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение светодиодным гирляндом, которые значительно экономят электроэнергию по сравнению с лампами накаливания. Светодиоды потребляют в несколько раз меньше энергии, не перегреваются и служат гораздо дольше. Например, гирлянда на 50 LED-ламп для ёлки в день потребляет всего 0,2 кВт·ч, в то время как аналогичная гирлянда с лампами накаливания может потребить до 0,8 кВт·ч. Также важно следить за качеством сборки гирлянды, чтобы избежать коротких замыканий или поломок.

Для безопасности следует тщательно проверять гирлянду перед покупкой: провода не должны иметь повреждений, а сам товар должен быть с маркировкой EAC, подтверждающей его соответствие стандартам Евразийского экономического союза. Особое внимание стоит уделить гирляндами для наружного использования, которые должны быть защищены от влаги и перепадов температур. Для уличных гирлянд эксперты рекомендуют выбирать модели с классом пылевлагозащиты не ниже IP44, а для более экстремальных условий — IP56 или IP67.

Кроме того, важно помнить о возможных рисках, связанных с использованием гирлянд. Некачественные пластиковые детали могут выделять токсичные вещества, вызывая аллергические реакции и головные боли. Также стоит избегать размещения гирлянд на шторе или других легко воспламеняющихся материалах, так как даже современные LED-гирлянды, несмотря на их низкое теплообразование, могут быть опасны при нарушении изоляции. Важно не забывать отключать гирлянду от сети, когда она не используется, чтобы избежать перегрева и повреждений.