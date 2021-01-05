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Эксперты по кибербезопасности рассказали, как часто необходимо менять пароли
А также какими они должен быть
“Российская газета” опубликовала новый материал, в рамках которого эксперты по кибербезопасности рассказали, как часто необходимо менять пароли в сервисах.
Так, по словам специалистов, лучше всего менять пароли раз в год. В то же время, стоит помнить, что если код состоит из определенного слова - злоумышленники могут его подобрать.
Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить.
Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров отметил, что для того, чтобы усложнить мошенникам задачу в подборе пароля, стоит использовать в нем набор несвязанных друг с другом слов.