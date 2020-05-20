Эксперты по кибербезопасности рассказали о новых способах мошенничества в период пандемии

Так, в качестве самых свежих методов были отмечены схемы с фиктивными кадровыми агентствами, предлагающими собственные услуги по трудоустройству на удаленке за отдельную плату. Также в качестве “ходового” был назван сценарий, при котором мошенники, под видом возврата НДС, выманивают деньги у граждан. Помимо этого, отдельно, была отмечена схема, при которой мошенники, под видом реальных организаций, создают фишинговые сайты, предлагающие купить тесты на коронавирус или маски.

Напомним, что чуть ранее эксперты из компании Group-IB уже предупреждали жителей России о популярном методе онлайн-мошенничества. При его реализации, данные пользователей крадутся при помощи фишинговых сайтов, замаскированных под курьерские службы.