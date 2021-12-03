Эксперты подробно рассказали о новом российском боевом лазере «Пересвет»

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, «Пересвет» предназначен для вывода из строя космических спутников, аппаратов динамического зондирования Земли и разведывательных устройств, обращающихся на околоземной орбите на расстоянии порядка 500 км. Изначально у комплекса было другое название, но в 2018 году оно было изменено в ходе опроса, предложенного Владимиром Путиным.

Согласно источнику, только с 2019 года стала появляться информация, что в частях РВСН, обустроены укрытия, похожие на те, что демонстрировались на видеороликах с презентацией комплексов. Впоследствии на некоторых фото появились и автомобили из их состава.