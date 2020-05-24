Эксперты подсчитали, когда в мире может закончится пандемия коронавируса

Так, согласно данным, представленным исследователями, пандемия коронавирусной инфекции может быть завершена к декабрю 2020 года. Кроме того, эксперты отмечают, что в Соединенных Штатах, в свою очередь, вирус может быть ликвидирован еще раньше, а именно в сентябре.

Сообщается, что подсчитанный прогноз основан на математической модели распространения вируса, в которой учитывается как динамика по восприимчивым к болезни, так и зараженным и тем, кто справился с ней. Однако эксперты отметили, что подсчеты могут иметь погрешности, в связи с чем основываться на них, при принятии решений о снятии карантинных мер - не стоит.