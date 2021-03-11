Эксперты подсчитали количество биткоин-банкоматов в России

Стоит отметить, что США принадлежит безоговорочное лидерство — на долю страны приходится 81% всех банкоматов с возможностью купить Bitcoin, пишет ITHome. Следом за Соединёнными Штатами идёт Канада с 7,5%.

Что же касательно России, то в нашей стране число таких устройств около 53. Да, это не очень много. Но, по словам экспертов, в отличие от многих европейских стран, число банкоматов в России не падает, а наоборот растёт.

Напомним, что с конца 2020 года цифровая валюта начала новый рост. В результате этого она сумела неоднократно установить новые рекорды стоимости, а также вызвать дефицит всех мало-мальски мощных видеокарт.