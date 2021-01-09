Эксперты подсчитали, сколько сэкономила Apple, убрав из коробки iPhone 12 зарядку

Так, согласно обнародованным специалистами Counterpoint Research данным, каждый iPhone 12, с позиции упаковки и аксессуаров, подешевел на 4,2 доллара в сравнении с предшественником. Сумма не такая большая, но учитывая объемы продаж линейки, которые, по мнению аналитиков зафиксировались на отметке 63 млн единиц, компания могла сэкономить более 264 млн долларов.

Учитывая тенденцию защиты окружающей среды, а также опросы американской компании Apple, специалисты прогнозируют отсутствие кабеля для зарядки и передачи данных в комплектах следующего поколения iPhone.