Эксперты подсчитали сумму ежемесячного платежа по «лунной ипотеке»

По словам специалистов, если человек захочет вложиться в недвижимость на естественном спутнике Земли, ему придётся выплачивать по 325 067 долларов (24 004 410 рублей) ежемесячно. При этом, как пишет Daily Mail, не стоит забывать о сроках такой ипотеки (25 лет) и первоначальном взносе в размере 10%.

По подсчётам всё тех же экспертов, первый «лунный дом» будет стоит примерно 48,5 млн долларов (около 3,6 млрд рублей). В дальнейшем цена недвижимости должна упасть до 40 млн долларов (3 млрд рублей). «Падение» объясняется тем, что на тот момент на Луну уже будет транспортированы бригада строителей и необходимые материалы.