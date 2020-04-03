Эксперты посоветовали россиянам отказаться от наличных во избежание заражения коронавирусом

”Когда вы передаете купюры другому человеку из рук в руки либо когда вы получаете наличные, существует риск передачи вируса вместе с деньгами. Вы можете только предполагать, сколько людей держали в руках купюру, которую вы получили”, — говорится в сообщении организации.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, достаточно надежным способом избежать контактов, но сохранить при этом возможность оплачивать покупки, является пластиковая карта либо электронные платежи.

Также специалисты организации посоветовали россиянам протирать банковскую карту антисептиком, ну и не забывать об азах безопасности: не позволять третьим лицам получать доступ к данным карты, а также перепроверять цену на терминале, чтобы с вас не попытались снять лишние деньги.