Эксперты посоветовали россиянкам не беременеть в период пандемии коронавируса

Так, с подобным предложением выступил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, который помимо всего прочего, как раз-таки и рассказал, что прямо сейчас гражданам России все же стоит остерегаться беременности.

”Есть данные, что коронавирус может влиять на зачатие, семенные железы мужчин и женщин, вызывает сильные ферментативные изменения”, — рассказал Малеев. Также он отметил, в ходе беременности женщинам куда сложнее бороться с пневмонией, которая может возникнуть в результате заражения новым вирусом.