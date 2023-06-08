Эксперты посоветовали сменить iPhone X на более новую модель

Техноблогеры с портала «Палач» рекомендуют россиянам, которые пользуются iPhone X, обновить свой смартфон до новой модели, так как в iOS 17 компания Apple перестала поддерживать эту популярную модель. Приложения со временем становятся несовместимыми со старыми версиями iOS, поэтому рано или поздно пользователи все равно придут к этому выводу.

Согласно блогерам, лучшей заменой для iPhone X будет модельный ряд iPhone 13. Цена на него не сильно отличается от предыдущей модели, а иногда может быть даже такой же. Это станет хорошим вариантом обновления для пользователей.

Однако блогеры рекомендуют избегать приобретения моделей iPhone XR и 11, так как разница между ними и iPhone X минимальна. Также не стоит выбирать iPhone 12 из-за высокой стоимости и прекращения производства этого поколения. По мнению авторов, с iPhone 13 пользователи смогут почувствовать улучшение производительности, возможностей фото и видеосъёмки, прочности корпуса, яркости экрана и скорости работы Face ID.