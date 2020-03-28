Эксперты предложили использовать собак для выявления коронавируса

Напомним, что на сегодняшний день обоняние собак позволяет определять у людей как онкологические заболевания, так и малярию, различные бактериальные инфекции, а также болезнь Паркинсона. А уже сейчас британские специалисты совместными усилиями приступили к новому исследованию, в рамках которого они планируют выяснить, возможно ли с помощью собак выявить у человека наличие коронавирусной инфекции. Предполагается, что собак можно обучить выявлять коронавирус всего за шесть недель. Кроме того, по словам специалистов, собаки способны обнаружить вирус даже у людей, симптомы которых еще не проявились.

”В принципе, мы уверены, что собаки могут определять COVID-19. В данный момент мы пытаемся найти способ, который позволит нам безопасно уловить запах вируса у пациентов, чтобы показать его собакам. Цель заключается в том, чтобы собаки могли проверять всех, в том числе тех, у кого отсутствуют симптомы, и выявляли людей, кому следует сделать тест”, — поделилась Клэр Гест, глава благотворительной организации.