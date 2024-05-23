Эксперты предрекли рост рынка программ для работы с данными

Российский рынок программ для работы с данными вернётся к уровню 2021 года не раньше конца 2024 года, но затем начнёт быстро расти, превзойдя общий рост отрасли ИТ к 2030 году, достигнув 234 млрд рублей. Это предсказание делают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), ссылаясь на сжатые сроки обязательного импортозамещения.

По данным свежего отчёта ЦСР, российский рынок систем управления и обработки данных к концу 2024 года может вырасти на 41,7%, до 95 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом, когда его объем составлял 72 млрд рублей. В 2022 году из-за санкций и ухода крупных компаний, таких как SAP, Oracle и IBM, объем сократился до 56 млрд рублей.

Прогноз ЦСР предвидит, что к 2030 году рынок вырастет до 234 млрд рублей, при среднегодовом темпе роста около 20%. Системы управления базами данных будут занимать до 56% рынка обработки данных, а средства управления данными — 16%. Доля российских компаний на рынке СУБД и инструментов обработки данных в 2023 году составила 82%, в 2022 году — 66%, что отражает увеличение национального вклада в эту сферу.