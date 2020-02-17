Наука и технологии
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Эксперты предрекли скорое закрытие большинства российских кофеен
Как всегда, все из-за угрозы со стороны крупных игроков
Специалисты 2ГИС опубликовали результаты свежего исследования, в рамках которого было выяснено, что впервые за последние годы количество кофеен превысило количество баров в городах-миллионниках. При этом эксперты рынка предрекли, что в ближайшие три года большинство заведений подобного типа закроется из-за наступления со стороны крупных консолидированных сетей.
По словам участников рынка, быстрый рост количества кофеен напрямую связан с достаточно низким порогом вхождения на рынок и востребованностью предложения. Так, генеральный директор группы компаний Шоколадница Евгений Прохоров подсчитал, что для открытия экспресс-кофейни потребуется около 1 млн рублей, при этом данную сумму можно снизить за счет покупки подержанного оборудования.
Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что в США все больше кофеен отказываются от одноразовых стаканов для кофе. Вместо них заведения предлагают клиентам воспользоваться арендой многоразовых стаканов.