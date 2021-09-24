Наука и технологии
Сегодня в 13:40
1 мин.

Эксперты предрекли снижение цен на электромобили

Что сделает их дешевле бензиновых машин
Электромобили рано или поздно станут такой же нормой, как и традиционные бензиновые модели. Но пока этому мешает в том числе высокая цена на данный тип экологичного транспорта.
Эксперты предрекли снижение цен на электромобили

Но если верить словам генерального директора инвестиционного фонда Ark Investment Management Кэти Вуд, скоро ситуация может измениться. Так, уже к 2025 году цена на электромобили снизится настолько, что они будут дешевле традиционных, пишет Bloomberg со ссылкой на слова эксперта.

Так, средняя цена автомобилей на базе электромотора к 2025 году должна дойти до 18 тыс долларов, что на 6-8 тыс долларов ниже стоимости бензиновых машин. Для сравнения, бюджетный Tesla Model Q, который даже не вышел, сегодня оценивается примерно в 25 тыс долларов.

Причиной таких перемен Вуд называет революцию в производстве аккумуляторных батарей. Это и сделает их дешевле, а значит, снизит и стоимость электротранспорта.