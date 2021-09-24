Эксперты предрекли снижение цен на электромобили

Но если верить словам генерального директора инвестиционного фонда Ark Investment Management Кэти Вуд, скоро ситуация может измениться. Так, уже к 2025 году цена на электромобили снизится настолько, что они будут дешевле традиционных, пишет Bloomberg со ссылкой на слова эксперта.

Так, средняя цена автомобилей на базе электромотора к 2025 году должна дойти до 18 тыс долларов, что на 6-8 тыс долларов ниже стоимости бензиновых машин. Для сравнения, бюджетный Tesla Model Q, который даже не вышел, сегодня оценивается примерно в 25 тыс долларов.

Причиной таких перемен Вуд называет революцию в производстве аккумуляторных батарей. Это и сделает их дешевле, а значит, снизит и стоимость электротранспорта.