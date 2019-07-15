“Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Ему нужны базы и корабли материального обеспечения. Он — не самостоятельная боевая единица”, — считает обозреватель ТАСС. По его мнению, малые корабли в достаточной степени не автономны, из-за чего им для путешествия от Кронштадта до Гибралтара понадобится две-три недели. Также он считает, что к достоинствам кораблей “москитного флота” можно однозначно отнести их достаточно малую стоимость.
Наука и технологии
Сегодня 07:51
Эксперты предрекли Военно-морскому флоту России роль смертников в случае войны
Зато, по словам эксперта, стоят недорого
Военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин проанализировал небольшие корабли российского военно-морского флота и пришел к выводу, что “москитный флот” в состоянии защищать страну в прибрежных водах, но не дает “возможности геополитического влияния в регионах мира”.
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