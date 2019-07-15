Эксперты предрекли Военно-морскому флоту России роль смертников в случае войны

“Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Ему нужны базы и корабли материального обеспечения. Он — не самостоятельная боевая единица”, — считает обозреватель ТАСС. По его мнению, малые корабли в достаточной степени не автономны, из-за чего им для путешествия от Кронштадта до Гибралтара понадобится две-три недели. Также он считает, что к достоинствам кораблей “москитного флота” можно однозначно отнести их достаточно малую стоимость.