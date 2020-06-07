Эксперты предсказали бурный рост специализированной носимой электроники для рабочих

Так, по их подсчетам, если в прошлом году рынок изделий промышленной носимой электроники составлял примерно 2,89 млрд долларов, то уже в ближайшие годы он начнет неумолимо расти. Например, в период с 2020 по 2027 года эксперты прогнозируют рост около 15% в год, что приведет к тому, что уже через семь лет сегмент промышленной носимой электроники вырастет до 8,63 млрд долларов.

В качестве причин, которые выступят катализатором уверенного роста данного сегмента, называется в том числе и растущий спрос со стороны работодателей на безопасность сотрудников на рабочем месте, а также мониторинг состояния персонала.

Напомним, что согласно последним опубликованным данным, на первом месте среди промышленных носимых устройств в 2019 году расположились различные оптические системы и дисплеи.