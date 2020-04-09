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Эксперты предсказали, что коронавирус может "вогнать” в нищету около полумиллиарда человек
Таким образом, уровень бедности по всему миру увеличится впервые за последние 30 лет
Эксперты благотворительной организации Oxfam, основной деятельностью которой является борьба с нищетой по всему миру, предсказали, что коронавирус может “вогнать” в эту самую нищету около полумиллиарда человек.
Так, специалисты Oxfam прогнозируют, что всемирная пандемия может привести к увеличения уровня бедности впервые за последние 30 лет. В качестве доказательства своих предположений, организация оперирует исследованиями Австралийского национального университета и Королевского колледжа в Лондоне. По оценке благотворительной организации, количество людей, находящихся за чертой бедности, во всем мире увеличится на 400-600 млн человек.
”Для миллиардов рабочих в бедных странах нет таких систем социальной защиты, как оплата больничных или государственная помощь”, — отдельно отметил глава Oxfam Great Britain Дэнни Срискандараджа.