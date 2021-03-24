Эксперты предсказали переход человечества на искусственную еду

Так, согласно их данным, уже к 2035 году каждая десятая часть выпускаемого мяса, яиц, молочных продуктов, а также морепродуктов, потребляемых глобально, будет выполнена из альтернативных белков.

Кроме того, эксперты считают, что объем рынка искусственной еды к 2035 году составит не менее 290 млрд долларов. Он может увеличиться с настоящих 13 млн тонн в год до грядущих 97 млн тонн. Причем при увеличении скорости технологических изменений предполагается, что этот показатель будет в два раза выше. По словам специалистов, это хорошо отразится на окружающей среде и позволит человечеству победить голод.