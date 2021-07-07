Эксперты предсказали провал мировой борьбе за экологию

Наука и технологии
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Эксперты предсказали провал мировой борьбе за экологиюНо при этом рассказали, как можно этого избежать
В Financial Times появился свежий материал. В нём эксперты издания дали пессимистичный прогноз будущему мировой борьбе за экологию. По их мнению, это дело закончится провалом.
Авторы пишут, что к такому исходу может привести «сохранение нынешнего давления на крупнейшие нефтяные компании со стороны активистов, требующих снижения объёма вредных выбросов».
Связано это с тем, что даже в случае успеха в такого давления, месторождения всё равно не закрываются — вместо этого они просто перекупаются новыми собственниками в лице более мелких компаний и фондов. По итогу это приводит к сохранению прежнего уровня выбросов.
В свою очередь такая тенденция может привести к переходу добычи нефти в руки небольших компаний. Они менее подверженные контролю и регулированию со стороны государства.
Эксперты предлагают сделать вложения в «грязные» проекты невыгодными. Только в таком случае можно рассчитывать на победу экоактивистов.