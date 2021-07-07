Эксперты предсказали провал мировой борьбе за экологию

Авторы пишут, что к такому исходу может привести «сохранение нынешнего давления на крупнейшие нефтяные компании со стороны активистов, требующих снижения объёма вредных выбросов».

Связано это с тем, что даже в случае успеха в такого давления, месторождения всё равно не закрываются — вместо этого они просто перекупаются новыми собственниками в лице более мелких компаний и фондов. По итогу это приводит к сохранению прежнего уровня выбросов.

В свою очередь такая тенденция может привести к переходу добычи нефти в руки небольших компаний. Они менее подверженные контролю и регулированию со стороны государства.

Эксперты предлагают сделать вложения в «грязные» проекты невыгодными. Только в таком случае можно рассчитывать на победу экоактивистов.