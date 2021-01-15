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Эксперты предсказали рост цен на мобильную связь в России в 2021 году
Ударит он по наиболее массовым категориям тарифов
Агентство Content-Review провело свежее исследование, в результате которого специалисты компании предсказали рост цен на мобильную связь в России в 2021 году. По их мнению, цены могут вырасти на 15-16%.
Вместе с базовой услугой мобильных операторов, подорожать могут и дополнительные услуги, такие как облачное хранение данных, передаёт РИА Новости. Что же касательно ценового диапазона тарифов, которые рискуют стать дороже, то по словам экспертов речь идёт о тех из них, которые находятся в ценовой категории 500-900 рублей.
Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории.