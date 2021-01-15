Эксперты предсказали рост цен на мобильную связь в России в 2021 году

Вместе с базовой услугой мобильных операторов, подорожать могут и дополнительные услуги, такие как облачное хранение данных, передаёт РИА Новости. Что же касательно ценового диапазона тарифов, которые рискуют стать дороже, то по словам экспертов речь идёт о тех из них, которые находятся в ценовой категории 500-900 рублей.