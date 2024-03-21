Эксперты предсказали рост числа электросамокатов по всей России

В российских городах ожидается большой рост числа электросамокатов, но пока нет новых ограничений для пользователей. Представитель крупной компании по кикшерингу сообщил, что весь старый парк электросамокатов был обновлён и готов к работе.

Аренда электросамоката станет проще и быстрее благодаря улучшенным условиям в приложениях. В Москве появятся новые модели с более крупными номерами для лучшего контроля за правонарушениями. В Санкт-Петербурге тестируют самокаты, способные определять количество пользователей и не допускать двоих или троих на одном устройстве.

Хотя есть опасения о возможном увеличении аварий с участием электросамокатов, их использование пока не будет запрещено. Зампред Совета по цифровой экономике заявил, что необходимо регулировать использование электросамокатов законодательно.