Эксперты предсказали рост популярности роботов-хирургов

Так, по оценкам экспертов, данный сегмент лишь в США вырастет до 17,674 млрд долларов уже к 2028 году. При этом, для сравнения, в 2021 году его стоимость оценивалась в 6,839 млрд долларов.

Сообщается, что ожидаемый среднегодовой темп роста рынка находится на уровне в 14,8%. При этом основная потребность в медицинских роботах будет вызвана большим количеством хирургических операций.

Специалисты также назвали основные преимущества роботов в медицине. Например, к таковым они отнесли возможность использования умных машин в малоинвазивной хирургии.

Если же говорить о том, почему количество хирургических операций будет увеличиться, то аналитики называют ожирение. Из-за него, по словам экспертов, обостряются различные тяжёлые заболевания.