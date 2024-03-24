Эксперты предсказали серьёзные трудности для майнеров в апреле

Халвинг представляет собой своего рода стресс-тест на устойчивость для всех майнинговых компаний. Начнётся в апреле, в связи с чем директор по развитию Marathon Digital Адам Свик отметил, что нынешний халвинг может ударить по низкорентабельных компаниям вплоть до их ухода с рынка.

Генеральный директор компании Stronghold Digital Mining Грег Бирд считает, что майнерам придётся адаптироваться к новым условиям. Поэтому многие компании, которые смогут себе позволить, конвертируют BTC в фиатные доллары для закупки нового вычислительного и, что важно, энергоэффективного оборудования.

В свою очередь, Адам Свик тоже указал на тот момент, что те майнеры, которые не накопили достаточно финансовых ресурсов, будут распродавать собственные запасы биткоинов, чтобы обеспечить своё присутствие на рынке.