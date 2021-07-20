Эксперты предсказали Tesla скорый анонс собственного электросамолёта

Речь идёт о летательном аппарате вертикального взлёта и посадки (eVTOL), пишет Yahoo Finance. Что интересно, свежее заявление Morgan Stanley по итогу повысило рейтинг и цену Tesla до 900 долларов за акцию.

Сообщается, что в случае, если Tesla всё же создаст подразделение Tesla Aviation, оно может прибавить примерно от 100 до 866 долларов цене акции компании.

Отметим, что ранние подсчёты указывали на то, что глобальный рынок eVTOL к 2050 году может достичь показателей в 9 трлн долларов. И будет очень странно, если IT-гигант Маска не захочет откусить свой кусок пирога.