Эксперты предсказали весеннее похолодание в России

При этом специалист все же отметил, что март хоть и является весенним месяцем, по своему климатическому определению это все же зимний месяц, а значит всерьез удивляться подобной температуре вряд ли стоит.

Напомним, что чуть ранее другой специалист, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, рассказала, что март 2020 года во все той же европейской части России вряд ли сможет сильно удивить, так как будет соответствовать климатической норме.