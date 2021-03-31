Эксперты предсказали «вымирание» курильщиков в ближайшие десятилетия

По мнению специалистов, всё большая вовлечённость регулирующих органов, а также их согласованность с амбициями табачных компаний, в конечном итоге приведёт к тому, что следующее поколение может оказаться вовсе некурящим.

Так, пишет Futurism, финансовый конгломерат Citigroup Inc. уже заявил, что исчезновение курения в США ожидается к 2050 году. Схожие ожидания касаются и некоторых частей Европы, Австралии и в значительной части Латинской Америки.

В качестве примера эксперты приводят снижение курения среди детей почти на ¾ за последние 20 лет.