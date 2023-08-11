Эксперты предупредили о новой схеме мошенников с приложениями

Мошенники звонят людям, выдавая себя за экспертов техподдержки, и уговаривают установить приложения на телефоны для проверки. В действительности эти программы разработаны мошенниками и позволяют им воровать деньги. Об этом рассказали в ВТБ.

Схема выглядит так: мошенники предлагают клиентам установить на смартфон официальное приложение банка для поиска уязвимостей. Как только человек соглашается и устанавливает это приложение, мошенники получают доступ к его телефону и пытаются украсть деньги из банковского аккаунта.

Они используют разные способы, чтобы добраться до жертв: звонят, пишут в мессенджерах, используют логотип банка. Они могут сказать, что в банковском приложении заметили подозрительные действия и предложить скачать приложение для проверки.

Когда приложение установлено, мошенники пытаются узнать личные данные и доступ к банковскому аккаунту. Эти фальшивые приложения действительно дают доступ мошенникам к устройству, и те начинают кражу денег. Важно помнить, что настоящий банк никогда не попросит устанавливать подобные приложения для проверки.