Наука и технологии
Сегодня в 10:47
Эксперты предупредили о повышении цен на электронику в «Черную пятницу»И бытовую технику
Издание NBC News опубликовало материал, в котором эксперты спрогнозировали рост цен на электронику и бытовую технику во время традиционного рождественского сезона распродаж.
Так, согласно опубликованным данным, обусловлено повышение цен в «Черную пятницу» будет логистическим кризисом, который, в свою очередь, спровоцирован наводнениями в Европе и Китае. Сообщается, что прямо сейчас западная Европа и Хэнань, являющиеся главными транспортными узлами, пытаются справиться с последствиями наводнений. В результате последних были существенно повреждены объекты, оборудование, склады, а также железные дороги.
По словам вице президента компании E2open Паван Джоши, все это приведет к росту цен на многие товары во время «Черной пятницы». В том числе затронет это и цены на электронику и бытовую технику.