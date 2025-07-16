Эксперты предупредили о риске остановки дата-центров из-за жары и дефицита воды

Исследование затрагивает 100 ключевых хабов и указывает на серьёзное ухудшение ситуации к концу этого десятилетия. Уже сегодня 56% ведущих дата-центров расположены в регионах с высоким риском перегрева.

К 2040 году этот показатель вырастет до 68%, а к 2080 — до 80%. Каждый год центры обработки данных будут требовать всё больше охлаждения, воды и электроэнергии.

Средний дата-центр использует около 1,4 млн литров воды в сутки, и этот показатель будет расти. К 2030 году 52% дата-центров окажутся в регионах с дефицитом воды.

Потребление электроэнергии тоже увеличится — к 2030 году дата-центры будут потреблять до 3% глобального энергопотребления.

Аналитики предупреждают: при усилении жары отключения ради защиты серверов станут нормой. Компании должны уже сейчас учитывать климатические риски в своих стратегиях развития.