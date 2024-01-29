Эксперты предупредили о росте мошенничество с подпиской Premium в Telegram

Эти факты подтвердили исследования других аналитиков, таких как компания Bi. Zone, которая выявила 20 фишинговых сайтов в январе 2024 года. Они используют различные уловки, чтобы привлечь пользователей к премиум-подпискам и другим мероприятиям. Координационный центр доменов RU/РФ также подтвердил увеличение числа подобных доменов по сравнению с январем 2023 года.

По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Дианы Селехиной, в январе мошенники успели зарегистрировать 34 домена, связанных с мессенджером. К тому же криминальные группировки активно используют схемы, связанные с участием в голосованиях за друзей или детских конкурсах рисунков.