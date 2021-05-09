Наука и технологии
Сегодня в 08:01
Эксперты предупредили о связи между проблемами со зрением и старческим слабоумием
Проявляться деменция может катарактой и другими проблемами с глазами
Специалисты благотворительной организации «Общество Альцгеймера» сообщили, что старческое слабоумие не всегда начинает проявляться в виде проблем с памятью. Также намекать на болезнью могут и проблемы со зрением.
В частности, первыми проявлениями деменции могут быть такие болезни глаз, как возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и визуальные галлюцинации. Об этом сообщается в издании Express. Также авторы материала отметили, что ложным или искаженным образам или явлениям зачастую подвержены люди с деменцией с тельцами Леви и с болезнью Паркинсона, однако бывает это и у страдающих Альцгеймером.
Отмечается, что проблемы со зрением при старческом слабоумии могут возникать из-за того, что болезнь воздействует на части мозга, ответственные за получаемую глазами визуальную информацию.