Эксперты предупредили о связи между проблемами со зрением и старческим слабоумием

В частности, первыми проявлениями деменции могут быть такие болезни глаз, как возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и визуальные галлюцинации. Об этом сообщается в издании Express. Также авторы материала отметили, что ложным или искаженным образам или явлениям зачастую подвержены люди с деменцией с тельцами Леви и с болезнью Паркинсона, однако бывает это и у страдающих Альцгеймером.

Отмечается, что проблемы со зрением при старческом слабоумии могут возникать из-за того, что болезнь воздействует на части мозга, ответственные за получаемую глазами визуальную информацию.