Эксперты предупредили о возможных болезнях и зомбировании при взломе компьютерных колонок

Достаточно жутко осознавать, что компании постоянно изучают поведение пользователей, проигрывая неслышные ультразвуковые аудио через свои компьютерные и телефонные динамики. Например, когда пользователь посещает их сайт. Еще более жутко становится после слов Мэтта Уикси, ведущего исследователя в области кибербезопасности в фирме PWC UK, согласно которым на удивление легко написать специальное вредоносное ПО, способное навредить человеку. Так, можно программно “заставить” динамики испускать звуки в неслышимых частотах с высокой интенсивностью или воспроизводить слышимые звуки на большой громкости, в результате чего можно нанести вред слуху пользователя, вызвать шум в ушах или даже нанести психологический вред.

”Меня всегда интересовали вредоносные программы, которые могут совершить своеобразный “скачок” между цифровым и физическим мирами. И вот мы в компании задались вопросом, может ли злоумышленник разработать вредоносное ПО для излучения шума, превышающего максимально допустимый уровень. Следовательно, можно ли написать ПО, способное потенциально оказывать неблагоприятное воздействие на пользователей или окружающих”, — говорится в выступлении Уикси.