Эксперты признали острую пищу эффективной для похудения

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Сегодня в 21:23
Эксперты признали острую пищу эффективной для похуденияА также дали пару дополнительных советов
Долгое время был популярен миф, согласно которому острая пища положительно влияет на процесс похудения. Оказалось, что это не такой уж и миф, а вполне рабочий эффект.
Согласно свежим данным экспертов, регулярное употребление острой пищи и вправду ускоряет обмен веществ. Тем самым организм активизирует процесс сжигания лишнего жира, передаёт РИА ФАН.
Для более продуктивного похудения зарубежные диетологи рекомендуют добавлять в блюда острые специи, имбирь и горчицу. Эти продукты известны своим умением ускорять метоболизм.
В то же время, отмечают специалисты, желающим сбросить лишний вес стоит отказаться от спиртных и газированных напитков. Причиной тому выступает большое количество сахара в обоих видах жидкостей.
Немаловажным фактором эксперты также назвали и режим сна. Качественный ночной отдых позволит быстрее похудеть.