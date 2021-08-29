Эксперты признали острую пищу эффективной для похудения

Согласно свежим данным экспертов, регулярное употребление острой пищи и вправду ускоряет обмен веществ. Тем самым организм активизирует процесс сжигания лишнего жира, передаёт РИА ФАН.

Для более продуктивного похудения зарубежные диетологи рекомендуют добавлять в блюда острые специи, имбирь и горчицу. Эти продукты известны своим умением ускорять метоболизм.

В то же время, отмечают специалисты, желающим сбросить лишний вес стоит отказаться от спиртных и газированных напитков. Причиной тому выступает большое количество сахара в обоих видах жидкостей.

Немаловажным фактором эксперты также назвали и режим сна. Качественный ночной отдых позволит быстрее похудеть.