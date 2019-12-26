Эксперты признали российский безлимитный мобильный интернет самым дешевым среди развитых стран

Так, в рамках собственного изучения рынка, агентство проанализировало тарифные планы 136 различных операторов связи, причем рассматривались как пакетные, так и безлимитные варианты услуг. По итогу тариф с безлимитным интернетом в России в среднем обойдется в 602,5 рублей, в то время как в среднем по миру данное значение составляет 3 181 рубль.

”Средняя стоимость безлимитных тарифов значительно выросла за счет запуска в развитых странах, где операторы позиционируют безлимиты как премиальный продукт и если используют их в конкурентной борьбе, то в крайне ограниченном режиме, чтобы не уничтожить высокий ARPU средняя выручка на одного пользователя абонентов. В развивающихся странах, где безлимитные тарифы используются как элемент конкуренции и демпинга, стоимость безлимитов стремительно снижается”, — прокомментировал результаты собственного исследования руководитель Content Review Сергей Половников.