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Эксперты назвали реальные преимущества 5G-связи для смартфонов

Вопрос лишь в том, когда россияне смогут ощутить эти преимущества на себе
Эра 5G постепенно начинает проникать во все большее количество стран: уже сейчас доступ к технологии предоставляют операторы Южной Кореи, Швейцарии, Китая и т.д. На фоне того, как мобильная связь пятого поколения становится более распространенной, эксперты Qualcomm решили провести исследование, по результатам которого были названы реальные преимущества 5G-связи для современных смартфонов.

Так, результаты, полученные приложением Speedtest показывают, что среднее значение скорости загрузки, показываемое смартфонами с поддержкой 5G, увеличилось более чем в три раза. Помимо этого новая технология сумела продемонстрировать и увеличение среднего количества абонентов, которую сеть может “выдержать” без потери качества связи — данное значение увеличилось примерно в два раза.

Также 5G-сеть увеличила пиковую производительность на смартфонах, если сравнивать таковую с 4G LTE-сетями. Помимо этого новое поколение связи оказалось более надежным, чем предыдущее, что будет полезно не только в общественных мероприятиях, когда огромное количество смартфонов скапливаются в одном месте, но и может положительно сказаться на развитии таких технологий, как автопилот в автомобилях и использование виртуальной или дополненной реальности в лечебном деле — в тех сферах жизни, где разрыв этой самой связи может привести к неутешительным последствиям.

Отметим, что с 2020 года большинство смартфонов начинают получать поддержку мобильных сетей пятого поколения. В их числе уже успели оказаться недавние Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также линейка Samsung Galaxy S20.