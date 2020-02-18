Эксперты назвали реальные преимущества 5G-связи для смартфонов

Также 5G-сеть увеличила пиковую производительность на смартфонах, если сравнивать таковую с 4G LTE-сетями. Помимо этого новое поколение связи оказалось более надежным, чем предыдущее, что будет полезно не только в общественных мероприятиях, когда огромное количество смартфонов скапливаются в одном месте, но и может положительно сказаться на развитии таких технологий, как автопилот в автомобилях и использование виртуальной или дополненной реальности в лечебном деле — в тех сферах жизни, где разрыв этой самой связи может привести к неутешительным последствиям.