Эксперты назвали реальные преимущества 5G-связи для смартфонов
Так, результаты, полученные приложением Speedtest показывают, что среднее значение скорости загрузки, показываемое смартфонами с поддержкой 5G, увеличилось более чем в три раза. Помимо этого новая технология сумела продемонстрировать и увеличение среднего количества абонентов, которую сеть может “выдержать” без потери качества связи — данное значение увеличилось примерно в два раза.
Также 5G-сеть увеличила пиковую производительность на смартфонах, если сравнивать таковую с 4G LTE-сетями. Помимо этого новое поколение связи оказалось более надежным, чем предыдущее, что будет полезно не только в общественных мероприятиях, когда огромное количество смартфонов скапливаются в одном месте, но и может положительно сказаться на развитии таких технологий, как автопилот в автомобилях и использование виртуальной или дополненной реальности в лечебном деле — в тех сферах жизни, где разрыв этой самой связи может привести к неутешительным последствиям.
Отметим, что с 2020 года большинство смартфонов начинают получать поддержку мобильных сетей пятого поколения. В их числе уже успели оказаться недавние Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также линейка Samsung Galaxy S20.