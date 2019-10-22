Эксперты раскритиковали американское "умное" стрелковое оружие
Так, по прошествии нескольких лет опытно-боевой эксплуатации платформы “умной” стабилизации AimLock, американские военные высказали множество претензий к изделию лаборатории RMS. Самое главное, что не устроило профессиональных бойцов, так это то, что стабилизирующая платформа делает из обычного оружия неудобную громоздкую систему. К тому же, по словам экспертов, в результате модификации оружие обретает свойство вне тренировочного тира быстро засоряется.
Помимо этого выяснилось, что центр тяжести оружейной системы смещается в переднюю часть, в связи с чем теряется удобство использования оружия в паре с AimLock теми военными, которые имеют относительно небольшой рост — от 170 см и ниже. По словам конструкторов, они в курсе всех озвученных проблем и занимаются доработкой системы с учетом замечаний.