Эксперты раскритиковали американское "умное" стрелковое оружие

Помимо этого выяснилось, что центр тяжести оружейной системы смещается в переднюю часть, в связи с чем теряется удобство использования оружия в паре с AimLock теми военными, которые имеют относительно небольшой рост — от 170 см и ниже. По словам конструкторов, они в курсе всех озвученных проблем и занимаются доработкой системы с учетом замечаний.