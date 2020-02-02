Эксперты раскрыли главную причину отставания китайских истребителей от аналогов из США и России

”Главное причиной является отсутствие на данный момент двигателей, которые способны дать истребителю J-20 сверхманевренность. Истребители эксплуатируются с российскими двигателями, есть единичные варианты новейших двигателей, созданных в Китае для новой партии J-20. Но пока эти двигатели с управляемым вектором тяги проходят испытания и пока они не пошли в серию, истребитель J-20 относить полноценно к 5-му поколению нельзя”, - сообщили в китайском издании.

Также авторы отметили, что для того, чтобы самолет был признан истребителем пятого поколения ему необходимо быть оснащенным двумя ключевыми параметрами, в числе которых использование технологии малой радиолокационной заметности, а также современным двигателем со способностью контролировать вектор тяги.