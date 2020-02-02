Ferra

Эксперты раскрыли главную причину отставания китайских истребителей от аналогов из США и России

Речь о китайских истребителях J-20
Несмотря на то, что истребитель J-20 на данный момент признан самым передовым летательным аппаратом в Китае, он, по словам специалистов, тем не менее не дотягивает до уровня истребителей пятого поколения. Так, эксперты издания Sohu раскрыли главные причины их отставания.

”Главное причиной является отсутствие на данный момент двигателей, которые способны дать истребителю J-20 сверхманевренность. Истребители эксплуатируются с российскими двигателями, есть единичные варианты новейших двигателей, созданных в Китае для новой партии J-20. Но пока эти двигатели с управляемым вектором тяги проходят испытания и пока они не пошли в серию, истребитель J-20 относить полноценно к 5-му поколению нельзя”, - сообщили в китайском издании.

Также авторы отметили, что для того, чтобы самолет был признан истребителем пятого поколения ему необходимо быть оснащенным двумя ключевыми параметрами, в числе которых использование технологии малой радиолокационной заметности, а также современным двигателем со способностью контролировать вектор тяги.

Автор: Лилик Ми