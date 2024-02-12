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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 09:10
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Эксперты раскрыли главный секрет: вреден ли шлем Apple Vision Pro для мозга

Оптимисты как оказались правы
Специалисты развеяли опасения относительно воздействия радиочастот от Wi-Fi и Bluetooth в шлеме Apple Vision Pro на мозг человека.

В отличие от ионизирующего излучения, радиочастотное излучение (RF) не обладает достаточной энергией для разрушения химических связей или повреждения ДНК.

Эксперты подчеркивают, что устройства Apple, включая Apple Vision Pro, используют очень слабые радиочастотные передатчики, которые не способны вызвать нагревание тканей до уровня, представляющего опасность для здоровья.

Подчеркивается, что для достижения уровней R- излучения, способных нагреть ткани, необходимы мощности, значительно превышающие те, что могут предложить Wi-Fi, Bluetooth или любые другие беспроводные технологии, доступные общественности.

Таким образом, пользователи Apple Vision Pro могут быть уверены в безопасности использования устройства с точки зрения воздействия радиочастот.

Эта информация подкрепляется многолетними исследованиями и рекомендациями от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Источник:AppleInsider
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple