Эксперты раскрыли хакерские атаки на российских чиновников

Эксперты раскрыли хакерские атаки на российских чиновниковА также их зарубежных коллег
Так, в числе целей и жертв злоумышленников были названы Российская академия наук (РАН), почтовый сервис Mail.ru и госучреждения более десятка стран. В том числе Армении, Азербайджана, Китая, Киргизии, Грузии и т.д, передаёт Коммерсантъ.
Сейчас активны 15 сайтов, которые имитируют порталы для входа в электронную почту для сотрудников министерств иностранных дел, финансов или энергетики различных стран.
Ситуацию уже прокомментировали представители Mail.ru. По их словам, в компании «своевременно реагируют на подобные инциденты, включая те, что перечислены в отчёте». При этом они напомнили, что в почтовом сервисе корпорации работает антиспам-система. И она в том числе адаптируется к новым сценариям спама.
По мнению специалистов Cyjax, атаки осуществлялись с целью собрать как можно большее число логинов и паролей. С их помощью хакеры планировали в будущем получить доступ к почтовым ящикам госслужащих.