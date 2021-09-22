Эксперты раскрыли хакерские атаки на российских чиновников

Ситуацию уже прокомментировали представители Mail.ru. По их словам, в компании «своевременно реагируют на подобные инциденты, включая те, что перечислены в отчёте». При этом они напомнили, что в почтовом сервисе корпорации работает антиспам-система. И она в том числе адаптируется к новым сценариям спама.

По мнению специалистов Cyjax, атаки осуществлялись с целью собрать как можно большее число логинов и паролей. С их помощью хакеры планировали в будущем получить доступ к почтовым ящикам госслужащих.