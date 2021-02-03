Эксперты раскрыли полицейский способ быстро подсчитать людей в огромной толпе

Как оказалось, самый распространённый способ подсчёта толпы — это метод Джейкобса. Его название отсылает к профессору журналистики Калифорнийского университета в Беркли, автору методики.

Суть способа заключается в делении площади на небольшие квадраты, после чего посчитать количество людей в этих сегментах. А затем, как будет возможность, уже подсчитать, сколько таких квадратов занимала вся толпа.

Отметим, что в плотной толпе один человек занимает в среднем 0,23 кв.м, в менее плотной — 0,37 кв.м. В самой просторной толпе одному человеку и вовсе «выделяется» почти 1 кв.м.