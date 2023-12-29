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Наука и технологии
07:13, 29 декабря 2023
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Эксперты рассказали, чего ждать от ИИ в будущем

И на что стоит обратить внимание

Искусственный интеллект продолжает развиваться, и его будущее кажется полным обещаний и вызовов.

В статье на Engadget обсуждаются перспективы генеративного ИИ, включая навигацию по этическим дилеммам и уроки, извлеченные из смены руководства Сэмом Альтманом в OpenAI.

Смена руководства в одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта подчеркивает важность управления и стратегического планирования в этой быстро развивающейся области.

Сэм Альтман, глава OpenAI, сыграл ключевую роль в развитии компании и ее продуктов, таких как GPT-3 и DALL-E. Его опыт и подход к управлению могут служить примером для других компаний в секторе ИИ.

В целом же эксперты отмечают, что будущее генеративного ИИ обещает быть захватывающим, но требует тщательного рассмотрения этических и практических аспектов его применения.

Это будет ключевым фактором в определении того, как технология будет формировать наше общество и экономику в ближайшие годы.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#нейросеть
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#Искусственный интеллект
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