Эксперты рассказали, что делать при утечке личных данных

Так, согласно данным источника, при обнаружении утечки своих данных необходимо заняться сменой паролей, а также подключить двухфакторную аутентификацию.

“Избежать неприятных последствий после утечек персональных данных можно, подключив двухфакторную аутентификацию и установив проверенный антивирус. Кроме того, заведите отдельные e-mail и номер телефона для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах” — порекомендовали представители ESET.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, пользователь может обратить к компании-оператору персональных данных с требованием удалить из сети такую информацию. Причем если обращение не принесло плодов, можно пожаловаться на бездействие в территориальный орган Роскомнадзора.