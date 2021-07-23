Наука и технологии
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Эксперты рассказали, что делать при утечке личных данных

Установить двухфакторную аутентификацию и не только
Издание РИА Новости пообщалось с экспертами в области цифровой безопасности на тему утечек данных. В рамках беседы специалисты сообщили, как себя вести, если утечка уже произошла.
Эксперты рассказали, что делать при утечке личных данных

Так, согласно данным источника, при обнаружении утечки своих данных необходимо заняться сменой паролей, а также подключить двухфакторную аутентификацию.

Избежать неприятных последствий после утечек персональных данных можно, подключив двухфакторную аутентификацию и установив проверенный антивирус. Кроме того, заведите отдельные e-mail и номер телефона для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах” — порекомендовали представители ESET.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, пользователь может обратить к компании-оператору персональных данных с требованием удалить из сети такую информацию. Причем если обращение не принесло плодов, можно пожаловаться на бездействие в территориальный орган Роскомнадзора.